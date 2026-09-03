Garfield quiere un Spider-Man gay

Andrew Garfield aseguró que sigue creyendo en la posibilidad de que el personaje de Spider-Man sea interpretado como un hombre gay, una idea que planteó por primera vez en 2013. “Fue un ejercicio de rebeldía con el que me sentí identificado. Sigo creyendo que cualquiera puede estar dentro de ese traje”, afirmó en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

Opinión

“Bromeaba, pero no del todo, sobre si MJ podría ser un chico. Pensé: ¿por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? No sería nada revolucionario… ¿Por qué no puede ser gay? ¿Por qué no puede sentir atracción por otros chicos?”, dijo.

Garfield explicó, además en la reciente entrevista, por qué considera que el personaje se presta a esa interpretación. “No se le ve la sexualidad en las historias”, señala.