Garra vs. Veneno, nueva temporada

Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales es un t de competencia en el que dos equipos, Cobras y Leones, se enfrentan en una apasionante batalla de habilidades físicas y destreza mental.

En este show, 26 atléticos y extrovertidos participantes están dispuestos a superar diversos retos que les permiten acumular puntos para su equipo, y al mismo tiempo a su marca personal, para evitar ser condenados.

¿En qué consiste?

Bajo la conducción estelar de Cynthia Urías, defensora del equipo Leones; y Lambda García, en defensa del equipo Cobras, 13 guerreros en cada escuadra compiten a diario alternando velocidad y fuerza para evitar ir a la Zona de Extinción, misma que da paso a la Zona de Eliminación semanal. Los guerreros recorren espectaculares retos de altura, una pista de velocidad y una pista acuática, así como una gran pista maestra que incluye un recorrido por todos los circuitos.

Cada semana el marcador de la competencia se resetea y suma puntos en cada reto. El equipo ganador de la semana será acreedor a un bono de 10 mil dólares. También, al final de cada semana, se despide a un guerrero por equipo, lo cual hace que solo los guerreros más fuertes avancen hacia la gran final.

Cada competencia es narrada por el comentarista Carlos “El Zar” Aguilar, quien le imprime un sello único a los encuentros. El encargado de alentar a los equipos para mantener los valores y cuidar la integridad física de los guerreros es el coach Memo Corral, quien además tiene

la última palabra ante cualquier desacuerdo en las pistas.

Gina Holguín y Nicola Porcella son los hosts digitales de Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales. Ellos comparten a través de las redes sociales, en transmisión simultánea a la televisión, detalles detrás de cámaras de lo que sucede en las pistas, para los fieles seguidores de cada equipo.

Se basa en el formato creado por la Compañía Peruana de Radiodifusión, S. A. La producción ejecutiva es de Eduardo Suárez y se transmitirá por Canal 5, a partir del 10 de agosto, de lunes a viernes, a las 20:00 horas.