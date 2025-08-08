Gattorno abandonó casa de Klitbo

Cynthia Klitbo confirma que, luego de la temporada en que su exesposo Francisco Gattorno se quedó en su casa, el actor cubano ya se mudó pues, tal y como habían pactado, abandonaría el domicilio cuando la hija de la actriz, Elisa, volviera para pasar las vacaciones con su madre.

En entrevista con Ventaneando, la villana de telenovelas aclaró que Gattorno ya no vive en su casa pues, desde que su ex le pidió que lo alojara, quedó claro que se quedaría solo por una corta temporada. Esto debido a que Cynthia le expresó que no le gustaría que un hombre estuviera en casa, cuando su hija estuviera de vuelta pues, en la actualidad, se encuentra estudiando en Canadá, por lo que solo durante sus vacaciones, la joven tiene la posibilidad de regresar a México. “Francisco y yo somos muy buenos amigos y, a mí, la idea de tener a un señor en mi casa con mi hija, pues no, entonces, muy caballeroso, cuando llegó Elisa, se fue. El acuerdo era que se quedaría hasta que mi hija llegara, era un favor a mi expareja”, precisó.

También dio otros detalles, como que el actor se quedó en la habitación de huéspedes por 30 días y que, aunque sigue en México, se tomó unos días para viajar a España y a Miami, y que, dentro de una semana estará de vuelta, pues se integrará al elenco de la obra Venecia bajo la nieve, en la que Cynthia también participa.

En una entrevista con Matilde Obregón, que Gattorno concedió hace un año, contó que nunca compró una propiedad en México, motivo por el que, cuando vuelve a nuestro país por algún proyecto, no tiene una casa a la cual llegar.

Sin embargo, durante la época de los 90 y 2000, cuando el cubano se estableció aquí, rentó casas por las zonas de Tecamachalco, Tepoztlán y División del Norte, como contó en esa misma charla. Cynthia y Francisco se conocieron en 1995, en las grabaciones de la telenovela La dueña.

El actor recuerda que, al dejar su natal Santa Clara (Cuba), no conocía a nadie en nuestro país y Klitbo fue de las primeras personas que le brindaron su apoyo, cuando en la víspera de la Navidad se comunicó con él para saber cómo pasaría la velada. Al confiarle que no celebraría, la actriz lo invitó a cenar junto a su familia y, tras las fiestas decembrinas, el amor entre ellos surgió.