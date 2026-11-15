Gaza no es una imagen del futuro lejano

Sally Rooney, escritora irlandesa de Gente normal y Dónde estás mundo bello que fue censurada en Inglaterra, publica un nuevo escrito en el que señala que el genocidio en Palestina obliga a ver todas las crisis del mundo y es un reflejo de la civilización, y también denuncia la complicidad de Reino Unido con Israel.

Rooney, cuyos libros fueron retirados de la venta en Inglaterra por donar dinero al grupo activista Palestine Action (considerado un grupo terrorista en ese país), escribe que “el gobierno británico ha obrado de forma decisiva al movilizar cifras importantes de militares, políticos, diplomáticos y economías para facilitar el genocidio en Gaza”.

“Si el gobierno británico se ha vuelto cómplice, no ha sido por petición de su electorado. Reino Unido no ha tomado distancia del estado de Israel, sino del pueblo británico, al adoptar medidas excepcionales para criminalizar la protesta pacífica, restringir la libertad de expresión y tratar la desobediencia civil como terrorismo”, declara Rooney en este texto que será el prefacio del nuevo libro The Gaza Tribunal. Britain’s Complicity in Genocide (Pluton Press, 2026), de Jeremy Corbyn, Neve Gordon y Shahd Hamouri, y que fue publicado también en la edición de noviembre del periódico Le Monde Diplomatique, bajo el título “Gaza: juzgar a los cómplices”.

Rooney explica que esa complicidad en contra de la voluntad de los habitantes británicos, pues señala que encuestas han mostrado que es la mayoría que rechaza el genocidio, pone en juego la democracia británica y que los medios de comunicación “dominantes” han hecho poco por mostrar cómo los gobiernos de otros países también son cómplices del genocidio porque “no hay voluntad política de contradecir a Estados Unidos”. “Reino Unido ha traicionado a su propio pueblo y burlado el derecho internacional ¿y para qué? El régimen israelí, envalentonado por sus cómplices internacionales, ha invadido Líbano. Al mismo tiempo, el tándem americano-israelí ha desencadenado una guerra ilegal contra Irán, que llevó al cierre del Estrecho de Ormuz y a una crisis de energía”, dice Rooney.

Punto clave

La autora de 35 años, que alcanzó fama mundial por sus novelas de amor, afirma que Palestina es un punto clave del sistema geopolítico mundial al ser el lugar donde se muestran las fuerzas imperialistas ante los ojos de todos: “La fragilidad del sistema alimentario, la dominación política abrumadora de las industrias militares y petroleras, las ilegalidades galopantes que han socavado la vida colectiva, el derrumbe de las organizaciones sindicales dignas y el inminente colapso climático total: esas son algunas de las realidades que permitieron e intensificaron un genocidio en transmisión directa. Gaza nos obliga a verlas cara a cara, no como una imagen lejana del futuro, sino una del aquí y ahora”.

La autora recuerda las palabras del novelista palestino Walid Daqqa, quien hasta su muerte pasó 38 años encarcelado en Israel, “Nosotros somos un pasado continuo y sin fin” y plantea que ver a Gaza más allá de las estadísticas y las cifras, permitirá que la sociedad tenga otra relación con respecto al futuro. “La vida es algo increíblemente precioso, es de una belleza infinita e irremplazable y nosotros debemos estar listos a pelear por ella: por la vida de los vivos, por nuestro futuro y por una Palestina libre”, concluye Rooney.