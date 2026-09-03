Geles Cabrera, pionera de la escultura

La escultora mexicana Geles Cabrera (Ciudad de México, 1926-2026) falleció el día martes. La noticia fue dada a conocer por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). La creadora, considerada una de las primeras escultoras profesionales de México, había celebrado su centenario el pasado 2 de agosto.

“A lo largo de una trayectoria de más de siete décadas, desarrolló una obra centrada en la figura humana y abrió camino a nuevas generaciones de creadoras”, publicó el Inbal en sus redes sociales.

Fue en 2025 cuando Cabrera, a sus 99 años, tuvo su primera exposición individual en el Museo del Palacio de Bellas, con el título “Geles Cabrera. Partituras corporales”. En aquella ocasión se exhibieron cien de sus esculturas, con la curaduría de Joshua Sánchez.

En 2023, Cabrera fue reconocida con la Medalla de Oro de Bellas Artes. Durante la ceremonia de entrega, que se llevó a cabo en 2024, fue su hijo quien ofreció unas palabras: “El trabajo de ser creador implica una intención profunda de expresar su propio mundo y cuando logras que los espectadores puedan ser parte de ese mundo, apreciarlo, es cuando logras el reconocimiento por tus iguales. Sabes que lo has hecho bien y que perdurará en el tiempo”.

Formación

Geles Cabrera estudió en la Academia de San Carlos, la Academia de San Alejandro (La Habana, Cuba), y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. La artista trabajó la escultura con materiales como piedra, bronce, alambre, plexiglás, terracota y papel maché y en su obra “estableció un diálogo con tradiciones estéticas mesoamericanas y afrocaribeñas, además de incorporar metodologías derivadas del movimiento corporal y la danza”, indicó el Inbal.

“Hoy en día es imposible hablar de la historia de la escultura en México sin mencionar su nombre”, escribió en redes el escultor Pedro Reyes, quien cuenta cómo desde 2016 comenzó el rescate de la obra de Cabrera, quien para entonces llevaba 40 años sin exhibir y su nombre no arrojaba resultados en línea. “Fue artista y musa de sí misma. No esperó a que el mundo le hiciera un lugar: lo modeló con sus propias manos”, fue como la galería OMR despidió a la creadora mexicana.