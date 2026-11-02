Gema colabora con Karina Torres

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz aclaró que se ha mantenido en contacto con la creadora de contenido e incluso anunció una colaboración en la que también participarán Aldo y Ese Pérez.

“Acabo de hablar con Karina ahorita, no sé por qué la gente inventa tanto, Karina y yo estamos (bien), de hecho, va a colaborar con lo que vamos a hacer con Ese Pérez de lo de ‘Amarte duele’”, contó.

Gema Garoa declaró que por el momento no puede dar más detalles; sin embargo, expresó que se trata de una muestra de agradecimiento para el público que los apoyó en el reality. “No les puedo decir qué es, pero vamos a hacer algo para la gente que nos decía mucho de Renata y Ulises, lo vamos a hacer como agradecimiento y van a participar Aldo, Karina y mi abuelita”, dijo.

Finalmente, la actriz aseguró que no ha recibido más que muestras de cariño a un mes de la gran final de La casa de los famosos México. “Ha sido un golpe de realidad hermoso, estoy muy contenta, muy agradecida con la gente que me llevó a ser finalista. Me cambió la vida, apenas me está cayendo el 20 con lo bonito que estoy viviendo y lo que me espera”, declaró.