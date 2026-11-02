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Gema colabora con Karina Torres

Noviembre 02 del 2026
Gema colabora con Karina Torres

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz aclaró que se ha mantenido en contacto con la creadora de contenido e incluso anunció una colaboración en la que también participarán Aldo y Ese Pérez.

“Acabo de hablar con Karina ahorita, no sé por qué la gente inventa tanto, Karina y yo estamos (bien), de hecho, va a colaborar con lo que vamos a hacer con Ese Pérez de lo de ‘Amarte duele’”, contó.

Gema Garoa declaró que por el momento no puede dar más detalles; sin embargo, expresó que se trata de una muestra de agradecimiento para el público que los apoyó en el reality. “No les puedo decir qué es, pero vamos a hacer algo para la gente que nos decía mucho de Renata y Ulises, lo vamos a hacer como agradecimiento y van a participar Aldo, Karina y mi abuelita”, dijo.

Finalmente, la actriz aseguró que no ha recibido más que muestras de cariño a un mes de la gran final de La casa de los famosos México. “Ha sido un golpe de realidad hermoso, estoy muy contenta, muy agradecida con la gente que me llevó a ser finalista. Me cambió la vida, apenas me está cayendo el 20 con lo bonito que estoy viviendo y lo que me espera”, declaró.

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