Gema Garoa

Su nombre completo es Gema García Figueroa. El apodo artístico “Garoa” surge de las iniciales de ese nombre. Tiene 35 años, nació el 14 de febrero de 1990 y es originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas.

Desde joven mostró interés por la actuación, por lo que se mudó a la Ciudad de México para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, institución de la que se graduó en 2013.

Su debut en televisión llegó en 2014 y, desde entonces, ha construido una carrera principalmente en telenovelas de Televisa, donde ha interpretado personajes tanto protagónicos como antagónicos.

Trabajos como actriz

Sus primeras apariciones fueron en los unitarios de Como dice el dicho y algunos de La rosa de Guadalupe, interpretando varios roles menores hasta que en 2015 le llega su primer papel debut en la telenovela de José Alberto Castro Pasión y poder, dando vida a Clara Álvarez y compartiendo escena con Susana González, Jorge Salinas, Marlene Favela y Fernando Colunga, entre otros actores.

En 2016 interpreta a Galina Sídorov, una villana, en la minitelenovela de Sin rastro de ti, al lado de Adriana Louvier, Danilo Carrera y Ana Layevska, y el cual le dio un poco más de reconocimiento actoral.

Para 2017 obtiene otro papel en la telenovela Mi adorable maldición, producción de Ignacio Sada Madero y en la que encarnó a Pilar, la mejor amiga del personaje de Laura Carmine (Mónica) y además compartiendo créditos con Renata Notni y Pablo Lyle los protagonistas.

En 2018 trabajó al lado del productor Roberto Gómez Fernández con La jefa del campeón, donde interpreta a Genoveva Tovar, al lado de Enrique Arrizon, África Zavala y Carlos Ferro. Por último, obtiene un papel pequeño en la telenovela Cita a ciegas en 2019, y al año siguiente (2020) otro papel recurrente en Como tú no hay 2, dando vida a Luna, junto con Adrián Uribe, Claudia Martín y Estefanía Hinojosa como los actores estelares.

Su trabajo más reciente es Hermanas, un amor compartido (2026), encarnando a Marcela, un personaje que enfrenta una relación marcada por el abuso y la violencia emocional. La actriz ha comentado que realizó un proceso de investigación para construir el papel con respeto hacia las víctimas de este tipo de situaciones.

Además de la televisión, Gema Garoa ha manifestado su interés por ampliar su trayectoria en el teatro y el cine, disciplinas en las que busca desarrollar nuevos proyectos.

Reality

Su nombre tomó fuerza después de ser relacionada como una de las participantes de La casa de los famosos 2026. Sin embargo, el fallecimiento de su padre ocurrió antes de concretarse lo que prometía ser el inicio de una nueva etapa profesional.

Esta pérdida desató especulaciones, pues muchos dudaron si la joven rechazaría el proyecto. La decisión de entrar al programa en medio del duelo generó una conversación inmediata en redes sociales.

Según reportes extraoficiales, Garoa habría recibido la noticia del fallecimiento de su padre mientras permanecía aislada en el hotel previo al estreno del show. La conductora Galilea Montijo la presentó en vivo ante la audiencia en la gala de estreno y le dio un abrazo antes de que ingresara a la casa.