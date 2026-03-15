Generación R lanza “Solo gracias a ti”

“Solo gracias a ti”, un tema cargado de sentimiento, amor y gratitud, es el primer sencillo y el primer tema inédito que el cuarteto conformado por Carlos Sarabia, Alex Ojeda, Charly Pérez y Alex Villarreal lanza a plataformas digitales y redes sociales.

A su vez, se convierte en la punta de lanza de su tour 2026 Entre Amigos de Parranda, con el que planean visitar gran parte del territorio nacional y algunas plazas de Estados Unidos, así como Centro y Sudamérica. Cabe recordar que el concepto conformado por 4 de las voces más emblemáticas del regional mexicano y exvocalistas de la madre de todas la bandas tiene previsto generar una buena cantidad de música inédita que acompañará los grandes éxitos que cada uno de los intérpretes colocó a su paso por los escenarios a lo largo de tres décadas.

Es importante recalcar que parte de la esencia y también el objetivo de Generación R es rescatar la música de banda, generar temas nuevos de la más alta calidad, no solo en lo musical, sino también con letras que aporten, muevan sentimientos y se queden en el corazón de la gente.