Generaciones que desafían reglas

El desenfado de Toñi hace contraste total con lo estructurada y estresada que vive su hija Daniela como ejecutiva de una empresa y mamá soltera. Las dos se aman, pero no coinciden en su manera de pensar y de ejercer la maternidad y la crianza, por eso se mantienen a distancia. Alexia, por su parte, ama a Toñi, su abuela.

Con este panorama y un campamento corporativo en el bosque al que debe ir la pequeña arranca Abuela tremenda, una comedia española que deja ver cómo madre, hija y nieta defienden su manera de ver y sentir el mundo.

Toñi no es la abuela conservadora convencional, es un torbellino lleno de iniciativa, energía y mucho ruido. Cuenta con el fracaso de varios negocios, hecho que no le preocupa en lo más mínimo y su manera práctica de vivir la vida es lo que la caracteriza.

¿Un peligro?

Toñi decide que no puede pasar mucho tiempo lejos de su nieta. Por ello decide irrumpir en el campamento. El ruido y el desorden de Toñi genera descontento en los jefes de Daniela, quienes ven con malos ojos que la abuela rompa las reglas y les enseñe a los chicos que pueden salirse con la suya.

La cinta grabada en el verano de 2025 en varias ciudades de España es una comedia que deja ver que de vez en cuando es necesario replantear los roles y prioridades: Daniela se cuestiona si es feliz en la empresa que la explota, Toñi la estimula a abrir el negocio de sus sueños (una pastelería) y todo empieza marchar en la misma dirección.

La cinta disponible en Prime Video es el debut de Ana Vázquez en la dirección. Actúan Elena Irureta, Toni Acosta y Carla Pastor.