George Lucas abre museo de otra galaxia

George Lucas demostró que la fuerza lo acompaña. El creador de Star Wars, de 82 años, inauguró en Los Ángeles el Lucas Museum of Narrative Art, rodeado de amigos de otra galaxia. En la inauguración, presidida por sus fundadores, el cineasta y su esposa, la inversionista Mellody Hobson, estuvieron el realizador mexicano Guillermo del Toro, quien forma parte del selecto grupo de la mesa directiva; los cineastas Steven Spielberg y Greta Gerwig, el cantante Pharrell Williams, el artista francés JR, el presidente y fundador de Nvidia, Jensen Huang, y la ilustradora del género de fantasía Julie Bell.

Tom Cruise también forma parte del grupo, pero no asistió. Lucas compartió unas palabras de pie en el lobby del museo y frente a los elevadores de vidrio que transportan a los asistentes a los cinco pisos que sostiene la estructura, semejante a una nave espacial estacionada en Exposition Park.

Ma Yansong, el arquitecto galardonado ha declarado que la edificación evoca una nube. “Creo firmemente que uno mismo decide qué es el arte. Si algo te emociona a ti, entonces es arte”, comentó George Lucas.

El aplauso se dejó escuchar de la concurrencia, entre la que se encontraban los realizadores Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Christopher Nolan, Spike Lee y Robert Rodriguez, los actores Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Robert DeNiro, Al Pacino, Laura Dern, Cynthia Erivo, Emma Watson, Eva Longoria, Sofía Vergara, las cantantes Alicia Keys y Camila Cabello.

Todo tipo de arte

El encargado de los diseños de mundos y naves de las precuelas de Star Wars (1999-2005), Doug Chiang desfiló por la alfombra roja con colegas cuya obra está expuesta en las 30 galerías del museo.

Estas obras combinan el llamado arte pop de ilustradores y cómics, con obras clásicas de famosos pintores como Norman Rockwell, Maxfield Parrish y Beatrix Potter, así como el mural de Diego Rivera.

Las voces de Winfrey y el actor Samuel L. Jackson se escucharon acompañando a un show de drones que pintaron con sus luces en el cielo lo mismo la figura del Halcón Millenario de Star Wars de Lucas, que la imagen del Capitan América surgido del arte de Jack Kirby (expuesto en el Museo).

Destacó la imagen de la mexicana Frida Kahlo, cuyo autoretrato de 1940 está en las paredes del recinto. “Durante años he sido testigo de la energía sin fin de George (Lucas), su compromiso y su sacrificio como persona creativa”, expresó Hobson, magnate de Chicago.