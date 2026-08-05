Georgina Rodríguez responde a críticas

Georgina Rodríguez rompió el silencio después de que unas fotografías de sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo desataran una ola de comentarios sobre su físico. Lejos de ignorar las críticas, la modelo y empresaria publicó un contundente mensaje en el que defendió el amor propio, cuestionó los estándares de belleza y dejó claro que su valor no depende de su apariencia.

Su mensaje, que rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones, fue aplaudido por sus seguidores y celebridades, quienes destacaron la honestidad con la que abordó un tema que afecta a millones de mujeres.

La polémica comenzó tras la difusión de imágenes de Georgina durante unas vacaciones familiares en Mallorca junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos. En redes sociales, algunos usuarios hicieron comentarios sobre su cuerpo, lo que llevó a la influencer a compartir un contundente comunicado en Instagram. “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió.

La empresaria explicó que, como madre, desea transmitir un mensaje de autoestima y respeto. “Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía”, expresó.

Cuenta con el apoyo de su esposo

En su publicación, Georgina también reveló una conversación que sostuvo con Cristiano Ronaldo después de leer los comentarios sobre su cuerpo. La respuesta del portugués fue inmediata: le recordó que su verdadero valor está en quién es como persona, no en la opinión de quienes la juzgan desde redes sociales.

“Lo estuve comentando con Cris y le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’. Y él me respondió: ‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta, guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien’. Y hablamos de muchas cosas más. A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa”, agregó.

Aunque Rodríguez suele mantener un perfil reservado cuando se trata de responder a las polémicas, esta vez decidió aprovechar su enorme alcance en redes sociales para enviar un mensaje de aceptación y respeto hacia todos los cuerpos. “Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones”, finalizó.