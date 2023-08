Siempre hay un roto para un descosido, al menos eso cree la bella Geraldine Bazán, quien no descarta volverse a enamorar perdidamente.

A sus 40 años, a Bazán le siguen lloviendo piropos, como los que constantemente le envía Lupillo Rivera, pero ella sólo toma a broma los coqueteos del intérprete. “Se volvió medio viral en Instagram, me da mucha risa... No lo conozco, pero creo que él es super bromista. No me molesta, pero ya lo platicamos la vez pasada, fue una broma, le dije que se agradecen los piropos... pero no, sólo se trató de una broma, insisto, no lo conozco”, recalcó Geraldine al ser abordada por la prensa en el aeropuerto.

Bazán dijo que aún anda en busca de un verdadero galán, aunque sea a través de las redes. Al cuestionarla sobre si está dispuesta a buscar un novio por medio de la tecnología, la actriz de Corona de lágrimas 2 aseguró que no descartaría esta posibilidad por una sencilla razón.

“No tendría nada de malo, la verdad es que hay personas, hombres y mujeres que no son muy dados a salir a un restaurante, o algún lugar a conocer a alguien, entonces, no sé, la verdad es que yo no estoy en contra” comentó.

Ella confía en que el amor puede estar al alcance de unos clics. “Ha habido muchas historias de éxito de personas que conoce gente interesante y valiosa”, explicó Geraldine.

La actriz ya tiene más de seis años soltera, luego de haber compartido su vida por más de una década con el actor Gabriel Soto, con quien tuvo dos hijas.