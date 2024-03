Geraldine Bazán está en la casa

Geraldine Bazán se convirtió en la nueva participante de La casa de los famosos, la actriz ingresó al reality de Telemundo, luego de que en las últimas semanas abandonaran el juego varios habitantes, tanto por descalificación, como voluntariamente.

Minutos antes de su entrada, Bazán confesó tener sentimientos encontrados, pero también se dijo confiada en tener todo lo que se necesita para sobrevivir, y por qué no ganar, este juego. “Me siento valiente, soy bastante aventada, me gustan los retos y desafíos. Aquí estoy lista para jugar y dejarme sorprender, disfrutar, divertirme y la verdad con muchas expectativas”, declaró.

Cuando la conductora, Jimena Gallego, le preguntó cómo creía que la iban a recibir sus compañeros, Geraldine aseguró que estaba preparada para cualquier cosa, pues sabía que la noticia no les iba a caer muy en gracia a todos.

“No creo que vaya a ser demasiado amistoso. Creo que va a haber un poco de reacción porque llevan bastantes semanas adentro y que lleguen nuevos habitantes... no creo que estén tan contentos”, comentó.

Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, su nombre completo es una artista originaria de la Ciudad de México, con más de 20 años de trayectoria.

“Prácticamente mi vida ha transcurrido bajo los reflectores, mi mejor arma es que soy fiel a mí misma, no me comparo con nadie y honesta a más no poder. O me amas o me odias. Soy fácil de llevar; amor y paz, pero si hay una injusticia saco las garras”, señaló durante su descripción.

Permanecer sin contacto del exterior, dijo, será un gran reto, sobre todo porque estará incomunicada con sus dos hijas. “Estar separada de mis hijas, sin tener noticias será difícil, pero sé que va a valer la pena, porque van a estar muy orgullosas de mí. Entro porque quiero ir más allá de los límites, a divertirme también y por qué no, a ganar. Jefa ya llegué, así que ábreme la puerta”, agregó.

Ella no fue la única en entrar, pues la presentadora de televisión y exreina de belleza Patricia Corcino también ingresó, quien se describió como una verdadera embajadora de Puerto Rico.