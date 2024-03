Uno de los escándalos más grandes en la vida de Geraldine Bazán estalló en 2017, cuando, en medio de fuertes especulaciones de infidelidad, se separó y posteriormente divorció de Gabriel Soto. En ese entonces, aseguró que su entonces esposo la engañó con la actriz rusa Irina Baeva, actual pareja sentimental del actor, y entraron a una guerra de declaraciones en las que ambas defendieron sus posturas.

Han pasado casi siete años desde entonces, y aunque Geraldine ya lo ha dejado atrás, tras su reciente entrada a La casa de los famosos, volvió a revivir la situación que la puso bajo todos los reflectores. El fin de semana, las mujeres de la saca iniciaron una plática sobre las infidelidades y cuando Bazán se unió a la conversación, tocó el tema de su matrimonio y la traición que sufrió.

Geraldine comenzó explicando que lo que ella vivió fue muy fuerte, pues el público se dio cuenta mucho antes que ella; y aunque se lo hicieron saber, quiso darle una oportunidad a su entonces esposo. “La gente se dio cuenta antes que yo, porque en redes sociales lo que hacían era, de la parte de la chica, hacerme saber a mí que eso estaba pasando y yo todavía di el beneficio de la duda”, dijo.

Bazán contó que, después de hablar con el padre de sus hijas, él admitió el engaño y prometió que no volvería a ocurrir; sin embargo, los mensajes no pararon. “Me volvieron a montar en redes sociales, ‘te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene’. Obviamente mi relación era algo mucho más serio, entonces yo no podía dejarme llevar por”, explicó. “¿Y era real o no?”, preguntó Cristina Porta, quien parece ser que no estaba enterada de lo sucedido. “Claro”, respondió la actriz.

Aunque Gery, como le dicen de cariño, no dio nombres, el público supo que se refería a este suceso de inmediato, pues en ese entonces, dijo que la protagonista de Vino el amor hacía publicaciones en redes para que ella se enterara de lo que sucedía, aunque Irina siempre lo ha negado.

Ahora, la expareja mantiene una relación cordial por sus hijas. Incluso, Soto reveló recientemente que las adolescentes viven con él mientras su madre se encuentra en el reality.