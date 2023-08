Ser hija de una de las máximas figuras del cine internacional no es nada fácil, pero eso no ha limitado que Geraldine Chaplin haya labrado su propio camino y haya extendido las alas más allá del cine hollywoodense.

Geraldine hizo su aparición en la cinta Doctor Zhivago de 1965. En ese entonces era joven y muy bella y con unos lunares muy característicos debajo de las pestañas que siempre la han hecho parecer un personaje fantástico.

Geraldine no solo se quedó en territorio estadounidense sino también ha hecho carrera en Francia y España donde ha participado en las cintas Les uns et les autres (1981), Life is a bed of roses (1983), Ana y los lobos (1973), Cría cuervos (1976), Elisa, vida mía (1977), Mamá cumple cien años (1979).

Las nominaciones por sus trabajos no solo incluyen Globos de Oro y Bafta, también el Goya por su interpretación en En la ciudad sin límites (2002) y El orfanato (2007).

Este 2023, Geraldine Chaplin celebra sus 79 años de vida y casi 60 de trayectoria (antes de la actuación fue modelo) y con ella también vive el legado de su padre, demostrando que el talento también se hereda.