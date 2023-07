¿Geraldine e Irina para Aventurera?

Geraldine Bazán se reencontró con la prensa mexicana y fue cuestionada por la posibilidad de encabezar la puesta en escena Aventurera que producirá Juan Osorio.

“La verdad es que en su momento como que no se dio. Creo que yo era de otra generación; también eran actrices un poco más grandes, a lo mejor ahora, si se hiciera, por supuesto si me considerarían me encantaría audicionar. Creo que realmente es un personaje que requiere mucha preparación y, bueno, creo que para cualquier actriz sería un gran honor”, expuso.

Sin embargo, al escuchar que una de las reporteras le mencionó que Juan Osorio también ha pensado en Irina Baeva para encabezar dicho proyecto, Geraldine únicamente dijo: “Ah, muy bien”, antes de retirarse del lugar.

Geraldine e Irina no se pueden ver, ya que se dice que la actriz rusa fue la causante de su divorcio de Gabriel Soto en 2018.