Gerardo Ortiz arrasa en Los Ángeles

El fenómeno del regional mexicano Gerardo Ortiz continúa escribiendo historia. El cantautor llenó hasta el último asiento del Youtube Theater en Los Ángeles, logrando un sold out total ante miles de personas que fueron testigo de una noche que reafirmó por qué su nombre es sinónimo de éxito, autenticidad y evolución dentro del género.

Con una carrera que cambió el rumbo de la música regional mexicana moderna, Ortiz ha marcado una generación con su estilo inconfundible y una presencia escénica que sigue siendo inquebrantable, con más de una década después de su debut.

Desde “El troquero locochón” y “A la moda”, hasta himnos contemporáneos como “Mujer de piedra” y “Tranquilito”, su repertorio ha acompañado a millones en México y Estados Unidos, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Su regreso a Los Ángeles, la ciudad que lo vio nacer y dar sus primeros pasos artísticos, tuvo un peso especial. El público angelino —que ha crecido junto con él— se rindió ante un espectáculo de más de dos horas, lleno de energía, entrega y nostalgia, en el que Gerardo Ortiz conectó con miles de voces que corearon cada una de sus canciones.

Antes de su presentación, Sony Music Latin, Badsin Music y su equipo de management sorprendieron al artista en el backstage con una entrega especial de múltiples certificaciones que celebran más de una década de éxitos y consolidan su legado dentro del regional mexicano.