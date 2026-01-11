Gerardo Ortiz conquista el Top Chart

Gerardo Ortiz vuelve a marcar un hito en su carrera al posicionar su más reciente sencillo “Échame el grito” en el número 1 en el chart Regional Mexican Airplay de Billboard, y número 1 en el chart Regional Mexicano USA de Monitor Latino, consolidándose como una de las canciones más dominantes en la radio regional mexicana en la actualidad.

Con este logro, el tema incluido en su más reciente álbum, se convierte en un nuevo éxito dentro del catálogo de Ortiz, confirmando su conexión constante con el público y su vigencia dentro de una escena altamente competitiva. La canción ha mantenido un crecimiento sostenido en la rotación radial, liderando audiencias tanto en Estados Unidos como en México.

A lo largo de su trayectoria, Gerardo Ortiz ha sido una figura clave en la evolución del sonido moderno de la música regional mexicana, acumulando múltiples sencillos número 1, certificaciones y destacados logros en radio y plataformas digitales. Este nuevo reconocimiento reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del género y demuestra la fuerza de su propuesta musical en la actualidad.

Con “Échame el grito”, Ortiz continúa ampliando su impacto en la industria, sumando otro capítulo exitoso a una carrera marcada por consistencia, alcance internacional y liderazgo en los charts. Su reciente álbum El ejemplar, se encuentra sumando miles de reproducciones y visualizaciones en las plataformas digitales.

Gerardo Ortiz inicia el año con varias presentaciones en México y Estados Unidos, gira que vendrá con mucha música nueva y varias sorpresas para sus fans.