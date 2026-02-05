Gerardo Taracena murió de un infarto

Se confirmó la causa de muerte de Gerardo Taracena, recordado por su participación en la producción conocida como Apocalypto.

Durante los servicios funerarios en CDMX, Enrique Cuevas, amigo cercano del actor, declaró ante medios que el deceso fue inesperado y ocurrió mientras Taracena se encontraba en la casa de la madre de su hija. “El médico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio”, señaló.

Cuevas agregó que la hora aproximada del fallecimiento fue a las 15:20 horas y recordó el aprecio que el histrión tenía entre quienes lo rodeaban. “Es lamentable lo que pasó. Gerardo siempre fue, no solo para mí, sino para muchos compañeros y vecinos de la calle, un gran ser humano, una excelente persona, antes que ser un gran actor”, expresó.

Asimismo, dijo que Taracena vivía con hipertensión, aunque aseguró que se encontraba bajo tratamiento.