Germaine no es amante de Cruz Martínez

La joven cantante Germaine Valentina desmintió que ella sea la persona de la fotografía en la que se ve a Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal, supuestamente engañando a su famosa pareja.

“En los últimos días, se me ha difamado fuertemente de algo muy bajo y muy asqueroso, me da mucha tristeza que programas que yo respetaba mucho, personas que yo admiraba toda mi vida como la señora Paty Chapoy, se hayan prestado para confirmar una noticia totalmente falsa”, contó la venezolana en sus redes sociales.

Visiblemente molesta, la joven dejó entrever que la están utilizando para un fin. “Y que la foto que esté usando para confirmar dicha calumnia, sé esto, una foto donde la persona ni siquiera soy yo... Ni siquiera es de la misma contextura que soy yo”, afirma. “Eso me hace pensar que todo fue estratégicamente planeado para intentar usarme a mí y dañar mi imagen”.

Lo cierto es que Germaine sí está trabajando junto a Cruz Martínez, pues es él quien le está produciendo su música. “No saben el daño que me están causando... No es justo, una lucha así porque yo no tengo el poder, ni el dinero, ni las influencias, ni los contactos, ni la fama para pelear… Para más amarillismo, están utilizando mi nacionalidad (venezolana)”, lamentó Valentina.