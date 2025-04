Gestora sostiene que hubo sustracción

La promotora cultural denunció la venta de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo en el extranjero. Cortesía

“Yo sí tengo la calidad ética y la experiencia profesional, no me pueden descalificar así nada más. Se ve que están enojados, pero en el documento mismo hago entrego las pruebas, allí le digo al Fideicomiso y al comité técnico ‘aquí están las pruebas’, ‘aquí está cómo se vendió’, ahí están las colecciones en las casas de subastas”, responde categórica la gestora cultural Hilda Trujillo ante el comunicado del Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, donde señala que el legado de Frida y Diego “no se manipula, no se distorsiona y no se debilita”, y tras una nota informativa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la cual indica que “sobre la venta de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo en el extranjero, el Inbal aclara que no ha otorgado ningún permiso para exportaciones definitivas de obras de estos autores”.

Los comunicados vinieron luego de la denuncia de la promotora cultural y exdirectora de Museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, Hilda Trujillo, quien en un largo texto, dividido en dos partes, documentó, la sustracción de al menos diez obras de Frida Kahlo y la “ausencia” de por lo menos seis hojas —12 páginas— del diario original de Frida Kahlo, así como irregularidades en el manejo de los derechos de autor de Frida Kahlo y Diego Rivera que son patrimonio artístico de México.

Hilda Trujillo respondió: “Si mis señalamientos son infundados, exhorto al Fideicomiso a presentar públicamente el diario de Frida Kahlo, así como las listas de obra generadas por el propio Diego Rivera para comparar y establecer cuántas páginas tiene hoy el Diario, y qué obras de la artista se encuentran en la Casa Azul y cuáles no”. Y agrega: “Si el Fideicomiso tiene alguna prueba de irregularidades en mi desempeño y de que beneficié a terceros, igualmente lo exhorto a qué haga público tales hechos porque, a diferencia de la investigación que presenté, con evidencias comprobables, esa institución no entrega ninguna prueba de su acusación”.

En entrevista, Trujillo reitera sus exhortos y los convoca a que, como ella, presenten pruebas, y no nada más dichos y descalificaciones, y al Inbal, también le dice: “A la fecha no he recibido una carta de respuesta de la Institución, les solicito sean tan gentiles si tienen un acuse de recibo enviarlo a mi dirección y una copia de la carta, porque no la tengo”.