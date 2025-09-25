Ghost cancela su primer concierto

A tan solo unos minutos de dar inicio y con los fans a punto de ocupar sus lugares, la banda de metal Ghost canceló el primero de tres conciertos en la Ciudad de México por problemas de salud de su vocalista.

La noticia se dio a través de las redes sociales de OCESA, con un comunicado en el que explicaban que Tobias Forge sufrió una intoxicación alimentaria. “Los conciertos del 24 y 25 de septiembre, que se encuentran agotados, se realizarán según lo previsto”, anunció OCESA.

Regreso

La banda sueca, liderada por Tobias Forge, vuelve a la capital con el Skeletour World Tour, su primera gira internacional tras el cierre de la etapa Re-Imperatour 2023; pero ahora solo dará dos presentaciones, según lo previsto.

Las expectativas son altas. Cada presentación confirma lo que los seguidores saben desde hace años: Ghost no solo da conciertos, ofrece auténticas misas negras teatrales donde el metal convive con lo sinfónico, el pop y lo grotesco.

El fervor previo

En los alrededores del recinto, horas antes de que se abran las puertas del Palacio de los Deportes, la fila se llenó de capas negras, rostros pintados y cruces invertidas. No son simples fans: parecen actores que esperan subir al escenario. Sin embargo, la noche se arruinó con la cancelación.