Gianfranco Rosi captura la fragilidad

La destrucción de Pompeya y el dolor de la ciudad de Nápoles del siglo XXI son capturados en el filme documental Pompeya: bajo las nubes (2025), del reconocido documentalista Gianfranco Rosi (Etiopía, 1963), creador que quien se hace una retrospectiva de su obra en la Cineteca Nacional de Coyoacán, y que el pasado miércoles presentó su reciente film; además, conversó sobre su proceso creativo y del género documental.

Una tragedia

Pompeya: bajo las nubes retrata la vida cotidiana de Nápoles, sus costumbres, crisis y ansiedades, llevados de la mano de ciudadanos que dejan ver varios aspectos de la urbe italiana, como su servicio de emergencia, bomberos, educación.

Además plantea una profunda reflexión sobre los vestigios destruidos por el Volcán Vesubio, que aún se encuentran debajo de la ciudad, aquellos restos arqueológicos que son origen de sinfín de creaciones, como la interpretación de la mítica canción “Echoes” de la banda inglesa Pink Floyd en los restos de un anfiteatro romano de Pompeya.

Más relevante es la reflexión sobre el saqueo de patrimonio arqueológico, un tema que Rosi destaca a lo largo de su película, de la mano de un fiscal dedicado a atender las denuncias de robo de vestigios arqueológicos.

Parecida a CDMX, Nápoles vive en una constante crisis por los movimientos telúricos, aspecto que Rosi aborda en su documental, dejando ver las llamadas que personas comunes hacen a los servicios de emergencia para preguntar sobre temblores o reportar crisis de ansiedad por la incertidumbre de un desastre natural.

Al finalizar la proyección, Rosi conversó con el público y la prensa sobre su reciente película, y habló de los retos de filmar con instituciones de servicios públicos, como los carabineros. “En las primeras tres películas que hice tuve la necesidad de enseñar al público esa faceta institucional, pero también sentí la necesidad aquí de incluir a los bomberos, porque son una institución muy en contacto con la gente, con la sociedad, son los que ayudan”, externó.

Rosi expresó una fascinación por desentrañar el trabajo de los servicios de emergencia, por la humanidad de la gente que ahí atiende: “(Pier Paolo) Pasolini decía que la civilización empieza en la hora en la cual cada uno de nosotros ofrece, se pone a disposición del otro, de los demás”.

Propósito

En el filme se destaca cómo el fiscal que atiende el robo de patrimonio encuentra, en tiempo real, una habitación saqueada. Sobre ello, Rosi explica que no fue actuación, sino una captura real en el preciso momento.

El autor explica que la finalidad de su obra es “capturar la fragilidad de la sociedad”. “Quiero plantear una pregunta a los que vean la película, cuestionar si realmente nuestra sociedad es tan frágil, si terminaremos nosotros como los de Pompeya, como todas estas estatuas sepultadas bajo el agua”, añadió.

Rosi, quien obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia y el Oso de Oro en el de Berlín, considera a los vestigios una belleza que perdurará en el tiempo. Varias películas de Rosi serán proyectadas en la Cineteca de Coyoacán hasta el 3 de mayo. Algunas de estas se encuentran disponibles en la plataforma Mubi.