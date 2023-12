En El hijo de puta del sombrero (The motherfucker with the hat), de Stephen Adly Guirgis, la oscuridad y lo cómico se mezclan de forma infalible, como en la vida misma.

“Es algo que tenemos desde Shakespeare”, afirma el actor Daniel Giménez Cacho, ganador en siete ocasiones del Premio Ariel, conocido por sus papeles en cintas de grandes directores del ámbito hispano: Arturo Ripstein, Pedro Almodóvar, Alejandro González Iñárritu y Lucrecia Martel, entre otros.

¿De qué trata la obra?

Se trata de una obra para el gran público, con un estilo muy norteamericano —rítmico, directo y crudo, a la vez— en el que se combinan lo emotivo y lo dinámico. “Se va alternando con muchos matices cómicos y no deja umbral para columpiarse en la desgracia o la oscuridad”, continúa Giménez Cacho, director de la pieza de Adly Guirgis, que se presenta en el Foro Shakespeare hasta el 7 de enero de 2024.