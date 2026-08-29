Gina Sánchez habla sobre acoso

Durante una entrevista emitida en el canal de Youtube del locutor y actor de doblaje Idzi Dutkiewicz, Georgina Sánchez, conocida por prestar su voz al personaje de Nami en el ánime One Piece y de Asuka en Evangelion, denunció públicamente haber sido víctima de intimidación, acoso y violencia digital por parte de un compañero de la misma producción.

Sánchez detalló el proceso legal emprendido a raíz del hostigamiento en redes sociales, así como las deficiencias institucionales que persisten en la protección de los trabajadores del sector audiovisual.

Testimonio

De acuerdo con lo relatado por la actriz, las agresiones comenzaron tras haber advertido a una persona de su círculo cercano sobre presuntas conductas impropias cometidas por el señalado hacia mujeres en el ámbito de las convenciones. A partir de ese momento, el agresor inició una campaña de hostigamiento a través de mensajes directos y publicaciones en redes sociales que derivaron en violencia mediática masiva.

Sánchez expuso que la situación escaló a inicios de 2024, cuando el sujeto realizó un video público mencionándola directamente, acusándola de presuntos actos de difamación e incitando a su comunidad de seguidores a realizar actos de acoso digital contra ella entre los que destacaron el hostigamiento sistemático mediante el envío continuo de mensajes intimidatorios y descalificaciones directas por plataformas privadas de mensajería.

Además, una campaña de difamación pública con uso de redes sociales para promover señalamientos en su contra, lo que provocó agresiones digitales y ciberbullying por parte de fanáticos. De igual forma, Intento de obstaculizar su contratación en estudios de grabación y eventos del medio de la cultura pop.

Esto provocó cuadros de estrés severo e inseguridad derivados de la exposición mediática constante durante la etapa posterior a su maternidad.

Autoridades

Ante el incremento del acoso, la intérprete acudió a las autoridades competentes para iniciar un proceso penal por amenazas y violencia mediática, logrando la emisión de órdenes de restricción que tipifican al involucrado como agresor.

Sin embargo, Sánchez criticó la ineficacia práctica de dichos mecanismos legales al momento de asistir a eventos públicos o convenciones de cómics, donde los organizadores han llegado a cancelar su participación para evitar conflictos en lugar de hacer cumplir las medidas cautelares.

En el plano laboral, la ANDA emitió recomendaciones dirigidas a los estudios de doblaje para ajustar los horarios de grabación en la serie One Piece, evitando cualquier cruce físico entre ambos actores.

Según el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las empresas del sector audiovisual tienen la obligación de garantizar entornos laborales libres de violencia y aplicar medidas cautelares inmediatas ante denuncias formalizadas.