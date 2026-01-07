Ginny reconoce que se equivocó

Ginny Hoffman habló de su situación familiar y el giro que dio su vida, cuando su hija Alexa le confesó el abuso que vivió desde su infancia, por parte de su padre, el actor Héctor Parra y, si bien, la actriz afirma que “todo pasa por algo”, también reconoce que se equivocó al dar a conocer el tema mediáticamente en una revista de farándula.

La famosa estuvo como invitada en el canal de Youtube de su hermano, Ryan Hoffman, mejor conocido como “Rayito”. Ahí, abordó el tema relacionado al proceso legal en contra de su expareja y padre de su unigénita, quien, en la actualidad, se encuentra privado de su libertad por ser declarado culpable de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

La gota que derramó el vaso

La declaración de la actriz fue lo que desató la incógnita del público: “Este señor sabe perfectamente por qué no la ve, un papá no hace las porquerías que él hizo”.

Eso, rememora, fue lo que provocó que Parra, acompañado de su otra hija, Daniela, salieran a hablar en televisión, exhortándolas a ellas a que explicaran, sin ambigüedades, acerca de a qué se referían, pues sus declaraciones habían detonado múltiples conjeturas que dañaban su imagen.

Ginny recuerda que, en principio, Alexa no quería que su padre supiera que lo había denunciado, hasta que tomó la decisión de hablar y, como no quería exponerse, optó por recurrir a una publicación escrita, aunque su madre niega que hayan recibido algún tipo de remuneración por la exclusiva. “Al salir él a decir todo esto, Alexa reacciona y dice ‘se acabó’ porque él dice en esas entrevistas ‘que salga Alexa y explique todo lo que le hice’, entonces ella reventó en ese momento y dijo ‘OK, ¿quiere que salga a decir lo que me hizo?, lo voy a hacer, pero se va a enterar todo el mundo, ¿eso es lo que quiere?, es lo que voy a hacer, porque él no se imagina que voy a hablar por todas las amenazas que me hizo, por todos los chantajes y por toda la manipulación que me hizo, él jura que no voy a hablar’”, detalló.

A su vez, la actriz de Chiquilladas reprueba la postura que Daniela, la media hermana de Alexa, ha tomado durante el proceso, y considera que el apoyo incondicional que ha brindado a su padre supone el apoyo a una persona que cometió un delito.