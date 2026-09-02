Gioconda Belli y su relación con México

“Uno de los grandes problemas del mundo en este momento es que hay una gran crisis de imaginación, no nos hemos imaginado otros mundos. Hemos hablado de que otro mundo es posible, pero todavía no nos lo hemos imaginado”, afirmó la poeta Gioconda Belli (Managua, 1948) después de ser anunciada como la primera mujer centroamericana que gana el Premio FIL de Literatura en Lengua Romances.

Por unanimidad, el jurado deliberó que el premio recayera, en su trigésimo sexta edición, en manos de la escritora nicaragüense “por su renovación del lenguaje literario, que la ha convertido en una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”.

La también ganadora del Premio Biblioteca Breve de Novela en 2008 continuó: “Parte de mi obra ha sido imaginar: imaginé un país donde las mujeres tocan el poder, imaginé un futuro diferente donde hay una búsqueda de una utopía que nadie sabe cómo es que existe, en un país pobre y explotado. En esa búsqueda no estoy sola, nunca he estado sola, yo creo que todos los seres humanos somos parte de esa búsqueda”.

Discurso

En la primera parte del diálogo que sostuvo con la prensa nacional, la escritora habló de la solidaridad por Nicaragua y la manera en la que el exilio ha permeado su vida: “Siempre digo que el exilio para mí ha sido una experiencia de solidaridad. En México yo me encontré gente tan hermosa y tan amorosa”. Recordó a Efraín Huerta, quien le dio trabajo: “Yo le pasé a máquina Circuito interior. Quise muchísimo a Efraín y a todos los grandes personajes que estuvieron con nosotros, como Juan Bañuelos”.

Aunque lo que hoy ve es muy distinto. Recapituló: el 20 de mayo de 1979, el expresidente López Portillo rompió relaciones con la dictadura de Somoza: “Ahora, sin embargo, se siente como indiferencia la posición que tiene México en este momento en relación a Nicaragua”.

Reconoció la valentía de la voz de su país natal y enfatizó que los nicaragüenses seguirán luchando por la libertad. Y el impacto del gobierno de Trump también desató palabras enérgicas y cargadas de coherencia en ella: “Estamos teniendo un presidente en Estados Unidos que se cree que es dueño de América Latina, de todo el mundo y que puede poner condiciones. Miren lo que está haciendo con Canadá”.

Sobre cuestiones literarias abogó por defender visiones más profundas y distintas, y cuestionó si autores como Faulkner o Woolf serían publicados en nuestros tiempos.