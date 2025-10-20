Gioconda enriquece el patrimonio literario

La escritora nicaragüense Gioconda Belli (1948) es la ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2025, galardón que fue otorgado a la reconocida escritora por unanimidad, informó la Secretaría de Cultura a través de un comunicado.

La dependencia informó que este premio es otorgado a Belli por enriquecer el patrimonio literario de la humanidad, además de reconocer “su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y por la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura a través de su narrativa», se puede leer en el comunicado emitido por la Secretaría.

El cuerpo colegiado —integrado por el doctor en Historia Rodrigo Martínez Baracs, por parte de la Academia Mexicana de la Lengua; la escritora Ana Clavel, por parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte; la poeta Natalia Toledo; la escritora Claudia Piñeiro, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el escritor Luis García Montero, ganador de la edición 2024— decidió entregar el Premio a la autora de El país bajo mi piel, de quien destacan “el vínculo de la reflexión íntima y la memoria compartida en su obra”.

La autora de La mujer habitada se hace acreedora a una obra escultórica diseñada por el artista plástico Vicente Rojo y un diploma, así como a una cantidad en pesos mexicanos equivalente a 125 mil dólares estadounidenses.

Belli se convierte en la décima persona en obtener el galardón. Se ha reconocido con anterioridad a Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016), Luis Goytisolo (2018), Luisa Valenzuela (2019), Diamela Eltit (2020), Margo Glantz (2022), Elena Poniatowska (2023) y Luis García Montero (2024).

Trayectoria

Es una Poeta, novelista y revolucionaria nicaragüense. Se graduó en Publicidad en Filadelfia, Estados Unidos. Sus poemas aparecieron por primera vez en el semanario cultural La prensa literaria. Su libro Sobre la grama le valió en 1972 el premio de poesía Mariano Fiallos Gil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Belli fue integrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su posición frente al régimen de Anastasio Somoza la llevó a un primer exilio en México y Costa Rica entre 1975 y 1979. En 1978 obtuvo el Premio Casa de las Américas con el libro de poesía Línea de fuego, obra que escribió mientras se encontraba en México.

En 1988 publicó su primera novela, La mujer habitada, aclamada por la crítica y alcanzó en Europa y América Latina grandes tirajes y numerosas ediciones. En Alemania la novela obtuvo el Premio de los Bibliotecarios, Editores y Libreros de Alemania a la Novela Política del Año en 1989; ese año la autora recibió también el Premio Anna Seghers.

Su libro El país bajo mi piel —lanzado en enero de 2001 por Plaza & Janés— es un testimonio de sus años en el sandinismo. Su novela El pergamino de la seducción le mereció en 2005 el Premio Pluma de Plata en la Feria del Libro de Bilbao, España. En 2006 con su poemario Fuego soy apartado y espada puesta lejos ganó el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla en su 28 edición.

En febrero del 2008 publicó su novela El infinito en la palma de la mano, la cual fue merecedora del Premio Biblioteca Breve de Novela 2008 de la editorial española Seix Barral y el Premio Sor Juan Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Su novela El país de las mujeres obtuvo el Premio Hispanoamericano de Novela La Otra Orilla 2010.