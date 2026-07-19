Giovanni opina sobre Gabriel Soto

Giovanni Medina tiene un concepto acerca de las responsabilidades que un hombre debe tener cuando se involucra en una relación amorosa, muy distinta a la de Gabriel Soto, como dijo la actual pareja de Irina Baeva cuando se le preguntó su opinión sobre el conflicto que el actor enfrenta con su ex, Ana Carla Sinclair.

Luego de que Sinclair aclarara, en diferentes medios de comunicación que, sí había sido novia de Soto y que, a lo largo de un año y medio de vincularse, el actor trató a su hijo y vio por el bien, tanto de ella como del menor, él hizo uso de su derecho de réplica.

El famoso expuso que cubrió gastos de la vida de la joven que, a su consideración, no le correspondían y que, había tenido ese actuar, porque el padre del hijo de Ana Carla no entregaba íntegramente la pensión que le correspondía.

“Hubo meses que no le daba la pensión completa y yo la ayudaba, con todo el gusto del mundo. Híjole, le pagaba desde el súper, gasolinas, la puse en un tratamiento con una ginecóloga, le pagaba muchas cosas que, digo, no me correspondían, yo tengo dos hijas a las que mantener también”, llegó a decir.

Controversia

Estas declaraciones no solo generaron polémica y la molestia de Sinclair, sino que hicieron al actor merecedor del señalamiento que recibió en redes sociales, en donde su actuar fue percibido como una falta de respeto a su expareja.

Pero, así como miles de usuarios han expresado su sentir respecto a la situación, Giovanni Medina, que fue captado en un aeropuerto de la Ciudad e México por Venga la alegría, ya dio a conocer su punto de vista.

El actual novio de Irina, ex de Soto, expresó que para él, el hombre tiene que cumplir con un papel que lo confiere a ser una figura que cuide y abastezca a su pareja. “Para mí, el concepto de hombre es un rol de proveedor, de proyector”, expuso.

Aclaró que ese sentir, o actuar, nada tiene que ver con un sentido machista, en el que el hombre cree que la mujer no cuenta con las aptitudes suficientes para ver por sí misma, sino que para él, aún es importante mostrar el interés que existe de la figura masculina hacia la mujer. “Y no quiero decir que las mujeres no puedan, pero hay que esforzarnos mucho para que, cuando alguien salga con nosotros (los hombres), salga feliz, así como con la sonrisa que la vieron (a Irina)”, argumentó.

Además, aprovechó para halagar a su novia, la actriz rusa, debido al amor que han construido e, incluido, el gran afecto que Irina ha forjado con el pequeño Emmanuel, el hijo que Medina tuvo con Ninel Conde. “Yo, a ella, le estoy muy agradecido, le tengo confianza, que eso no es fácil. Hoy, es la mujer de mi vida”, declaró.