Giro en el caso de Nataly Montserrat

Las investigaciones en torno a la muerte de la veterinaria Nataly Montserrat González Barro dieron un giro en las horas posteriores al hallazgo de su cadáver en un predio aledaño al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez.

El caso, investigado en un inicio bajo perspectiva de género, cambió a un probable suicidio, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo consultadas por Infobae México.

Familiares de la zootecnista incluso habrían aceptado la causa del deceso y determinado no continuar con las investigaciones para que el cuerpo les fuera entregado.

Fiscalía tendría videos de vigilancia

La desaparición de Nataly Montserrat González Barro atrajo la atención pública debido a su relación con la creadora digital Itzel Barro —más conocida como Hola Enfermera—, esposa del “Capi” Pérez.

Mediante una serie de publicaciones y un video difundido en sus redes sociales, Itzel Barro solicitó apoyo a su comunidad para ayudar a la localización de la joven de 30 años. Según datos de la ficha de búsqueda, Nataly Montserrat González Barro salió de su domicilio el 25 de diciembre y su desaparición fue reportada oficialmente dos días después.

Por Esto!, un diario de circulación local, informó que familiares de la occisa declararon que padecía problemas psicológicos. La noche de su desaparición, González Barro discutió con su pareja y dejó el hogar que compartían vistiendo un camisón color beige y sandalias de “pata de gallo”.

El domingo 28 de diciembre, en medio de una intensa campaña de búsqueda a través de redes sociales, el cadáver de Nataly Montserrat González Barro fue localizado en una área de maleza del fraccionamiento Jardines del Sur 6, “sin signos de violencia”, indicó la Fiscalía local en un comunicado.

A pesar de las circunstancias, la dependencia trazó como primera línea de investigación un posible feminicidio. Sin embargo, las pruebas recopiladas durante la indagatoria, que incluían videos de cámaras de vigilancia, la occisa incursionó por su cuenta a la zona donde posteriormente fue localizada sin vida.