Giselle vuelve al Palacio de Bellas Artes

“Me gusta que se respeten las obras maestras porque se han mantenido dos siglos debido a que tienen un valor de trama, un gran valor musical y porque, por los siglos de los siglos, muchos intérpretes las han podido hacer y siempre se ven de una manera distinta, como que dan la posibilidad de que el artista de verdad se exprese en plenitud”, dice la bailarina y maestra cubano-rusa Svetlana Ballester, quien hace una nueva versión de Giselle para la Compañía Nacional de Danza, acompañados de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Yhovani Duarte, director de la Sinfónica del Gran Teatro de La Habana.

La coreógrafa dice que para esta versión del clásico de Perrot y Coralli, la base es el original, guardar la misma atmósfera y época, pero con una mayor dinámica en la manera de expresar, sobre todo en el primer acto: las pantomimas y los diálogos de todos los personajes, al tiempo que es más intensa la técnica de los bailables de Giselle, Albrecht, Myrtha, el cuerpo de baile y las danzas de los dos actos. “Un poco de más demanda técnica y un protagonismo mayor al cuerpo de baile. Se trata de que sean parte esencial de la trama y de expresar todo el marco del primer acto y del segundo”.

Se trata de que la parte histriónica no se sienta empolvada: “Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. Aunque hagamos una recreación de un ballet o de lo que se suponga que se haga de una época, hablemos de dos siglos atrás, nosotros, viviendo en este siglo, tenemos que desempolvar. ¿Por qué? Porque la manera de decir y gesticular tiene un poco más de ritmo y velocidad, que es como nosotros actualmente vivimos y hablamos. No nos movemos con tal lentitud, ni nos tomamos tanto tiempo en decir algo o hacer un movimiento, como se hacía muchos años atrás. Se trata de que no sea un ballet que el público sienta obsoleto, viejo, empolvado”, afirma de Giselle que tiene funciones hasta el 23 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes.