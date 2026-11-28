Desde lo particular, como recrear dos granos de arena a través de la microescultura, a lo inabarcable, como trazar la línea de una huella dactilar, el artista Giuseppe Penone (Garessio, Italia, 1947) pone a prueba los límites que hay entre la creación humana y la de la naturaleza en su primera retrospectiva en Medio Oriente.

Bajo el título de “Inner flow”, el Museo Nacional de Qatar presenta creaciones de este escultor, representante del movimiento del “arte povera” desde los años 70, hasta obras contemporáneas y hechas especialmente para el país árabe, entre estas Propagazione blu, una pieza que consiste en el dibujo de una huella dactilar en tinta azul y que parte de una hoja tamaño carta para expandirse a los muros de una sala. La obra está dedicada a la jequesa Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, hermana del emir de Qatar y presidenta de Qatar Museums. También se exhiben los bocetos de la escultura Idee di Pietra, dos árboles de bronce con piedras balanceando entre sus ramas, una pieza que Penone recién inauguró en el Antiguo Puerto de Doha, como parte del programa de arte público de dicho país.

Temática

De acuerdo con el artista italiano, el título de la muestra hace referencia al flujo interno, un concepto que atraviesa su obra. “Observar y entender que un árbol es un elemento que fluye al considerar su crecimiento a lo largo del tiempo es el centro de mi visión de la realidad y la conexión que nuestra existencia comparte con los flujos continuos de la materia del mundo”, refiere.

El flujo está presente en las venas del mármol de Carrara, material con el que Penone trabajó para su serie “Alberi”, en la que las ramas de los árboles coinciden con las líneas de esta roca y que recuerdan también a los torrentes sanguíneos. El flujo también está presente en el aroma de las hojas de laurel que tapizan las paredes de su instalación Respirare l’ombra. “Penone cambia la forma en la que entendemos la escultura”, afirma Hans Ulrich Obrist, cocurador de esta muestra disponible hasta febrero próximo.