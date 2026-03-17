Glantz y Poniatowska charlan en la Filco

Entre Margo Glantz y Elena Poniatowska hay 190 años de historia. Margo acaba de cumplir el 28 de enero pasado, 96 años de vida; Elena cumplirá el 19 de mayo próximo, 94 años. Son dos de las escritoras mexicanas vivas, más importantes, y dos mujeres, que con orígenes y formaciones distintas que han dedicado la vida a las letras, a la literatura, y al periodismo y a la Academia, una más y otra menos, una menos, otra más.

Habitantes las dos de Coyoacán, las autoras fueron convocadas por la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco) en una charla que repasó a los amigos comunes: Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Elena Garro, Juan José Arreola, Luis Villoro; el repaso de sus infancias, la de Elena marcada por una familia con títulos nobiliarios, la de Margo determinada por el exilio, el nacimiento en el barrio de La Merced y las carencias económicas; sus posiciones de izquierdas, sus cercanías con la lucha estudiantil y los movimientos sociales; pero también su reconocimiento e incluso orgullo de que una mujer, Claudia Sheinbaum, sea presidenta nacional, la felicidad de que vivieron para ver llegar al poder a una mujer en un país machista como México.

“Tenemos una presidenta, eso ha cambiado totalmente la relación con la mujer, aunque no se ha mejorado totalmente, tenemos un gran cambio”, afirmó Glantz, al dar cuenta de los cambios que ha atestiguado. “Cuando entre a la Facultad yo estaba como marginada, los maestros eran casi todos hombres; ahora la Facultad de filosofía es fundamentalmente femenino. La posición de la mujer es mucho más importante en México y en todas partes”.

Un nuevo milenio

Un gran cambio también celebrado por Elena Poniatowska. “El solo hecho de que ahora la presidenta sea Claudia Sheinbaum no es la primera mujer de toda América Latina, ha habido otras antes, pero la primera mujer que ha llegado en un país que se califica de machista pues ha sido Claudia Sheinbaum. Para Margo y para mí también es una alegría enorme, lo vivimos como un triunfo casi personal. Yo si pienso que qué bueno, tengo 93 años, entrados a 94 y pienso que, bueno, que tengo la posibilidad de ver a Claudia Sheinbaum en el poder y verla discutir con Trump cosa que no es fácil y hacerlo con la inteligencia, la presencia de espíritu y la entereza con que lo ha hecho”, refiere.

Elena agregó que “hemos visto las actitudes de Trump hacia América Latina, y se ve que Claudia está muy por encima del diálogo, que es difícil con un presidente que tiene la formación y un presidente que tiene las ideas que tiene Trump”.

Margo Glantz apuntó además que es muy importante que Claudia haya salido de la Universidad: “Ella empezó en muchas luchas universitarias desde muy joven y desde esas tribuna ha logrado escalar hasta ser ahora presidenta, es muy impresionante”.