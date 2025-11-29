Tiene nombre y apellido de estrella rutilante, de eso no hay duda. Y no es un recién llegado en esto de hacer cine, pero tampoco es que lleve mucho tiempo en la cresta de ola. Nos referimos a Glen Powell, el chico de moda en el séptimo arte y el que, a día de hoy, ostenta ese título intangible de guapo oficial de Hollywood. Además, su tirón y su escaparate están que echan humo últimamente, ya que triunfa por partida doble. Por un lado, arrasa en Netflix con la película Cualquiera menos tú, junto a la actriz Sidney Sweeney, y hace lo propio en taquilla con The running man, adaptación de la novela distópica de Stephen King.

Camino al cine

Nacido en Austin, Texas, el 21 de octubre de 1988, lo suyo era el deporte antes de dedicarse al mundo del espectáculo. Concretamente, se le daba muy bien una disciplina que en España no tiene demasiados adeptos pero que en Norteamérica levanta pasiones: el lacrosse (es lo más parecido al hockey sobre hierba). Posteriormente, cuando decidió cambiar de registro y probar suerte en la actuación, su primera gran oportunidad le llegaría en 2003 con unos padrinos de lujo. Arropado por nombres de la talla de Sylvester Stallone y Antonio Banderas, fue Spy Kids 3-D: Game Over la película que empezó a poner a Glen Powell en el mapa cuando tenía solo 15 años.

A partir de ahí, trabajaría en títulos que no le aportarían demasiado caché, hasta que entró a formar parte de la exitosa comedia de terror televisiva de la Fox, Scream queens (2015-2016) creada por el genio Ryan Murphy. Después llegarían Everybody wants some! (2016), el drama Hidden figures (2016) y su definitivo ascenso a la cima con Top Gun: Maverick (2022), con un rol secundario pero que que consiguió robar protagonismo al mismísimo Tom Cruise. Fue en la esperada secuela del mítico filme de aviadores de élite de la marina estadounidense, donde Powell ya concitó todas las miradas. Gracias a esa sonrisa cautivadora que tiene y que parece esconder algo, se erigía entonces como el seductor propicio que Hollywood andaba buscando.

Después lo hemos visto en la cinta de acción Hitman (2023), la romántica Anyone but you (2023) y la explosiva Twisters (2024); esta última, otro taquillazo y basada en el clásico de los noventa sobre los cazadores de tornados. Encadenando un proyecto tras otro, sus intereses han ido más allá de la actuación puesto que ha ejercido también como productor ejecutivo, labor que hizo por ejemplo en la bélica Devotion (2022). Recientemente, también ha estrenado la serie Chad Powers (2025) para la plataforma Hulu, donde se mete en la piel de un jugador de futbol americano que experimenta una gran transformación en su vida tras caer lesionado.

Sidney Sweeney y sus amores conocidos

En el terreno sentimental, Glen Powell mantuvo una relación de tres años (de 2020 a 2023) con la modelo Gigi Paris, y lo suyo parecía ir viento en popa hasta que se cruzó en su camino Sidney Sweeney. El actor y la actriz rodaron juntos en Australia la citada Cualquiera menos tú, y la química entre ellos era evidente tanto dentro como fuera del set de rodaje. Primero se dijo que era una estrategia de marketing, después que sí había surgido la chispa de verdad. El caso es que ellos nunca confirmaron públicamente que hubiera algo más que una bonita amistad, pero la rumorología apuntaba a otra cosa.

De hecho, la propia Gigi Paris cargó contra su ex tras, según ella, haberse sentido engañada. “Yo solo quería respeto y que no me tomara por tonta”, dijo en una entrevista a Too Much Podcast. “Solo tenía que decir que jamás le sería infiel a su novia, y no lo hizo ni una vez”, apostillaba con evidente enfado.

Antes de ese romance que no acabó de la mejor manera, a Glen Powell se le relacionó con otra compañera de profesión como es la bellísima Nina Dobrev (The Vampire Diaries) en 2017 y, posteriormente, con la presentadora Renee Bargh en 2018.