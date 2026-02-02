Gloria Aura será una maestra amorosa

La actriz Gloria Aura recuerda que durante su etapa de estudiante en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), una de sus maestras le hizo un comentario hiriente: que ella nunca se subiría a un escenario.

“Siempre hay profesores que tienen métodos de enseñanza que se acercan más a la crueldad, pero la maestra que me dijo esto era una gran docente, que me enseñó mucho y su manera de ponerme a prueba era esta”, considera la actriz de obras como Hello, Dolly! y Los locos Addams.

Por eso, ahora que tiene la oportunidad de dar vida a la señorita Honey, la maestra amorosa y dulce del musical Matilda, quiere dejar un mensaje positivo a los espectadores, ya que si ella hubiera hecho caso a ese comentario, no estaría por cumplir 20 años haciendo teatro y televisión. “Tenemos que entender que la realidad no va a cambiar, si no se toma la responsabilidad de nuestra vida y se trabaja por ese cambio; así que no importa lo que haya pasado en tu niñez, debes tener el valor de decir ‘tengo el poder interior de cambiar mi realidad’”, señala.

El personaje

Dar vida a un personaje tan icónico como la señorita Honey en este musical, que se estrenará el 13 de marzo en el centro cultural Teatro I, ha hecho a Gloria Aura consciente de aquellas heridas de infancia, tales como el rechazo o el abandono que sufre el personaje central de la obra y el suyo. “La señorita Honey tiene muchos contrastes, desde tintes cómicos hasta la melancolía o la tristeza, y esa manera de ser muy frágil, como resultado del maltrato que ella sufrió de niña, pero después tiene que reponerse y empoderarse, entonces el viaje de miss Miel es hermoso, porque a lo largo de la obra es el único personaje que realmente se modifica y se convierte en una gran mujer”, considera.

Gloria Aura explica que la historia de Matilda, aquella niña inteligente y sabia que nace en una familia totalmente disfuncional, no solo es una aventura en busca de la felicidad y la aceptación, también es un viaje de sanación y de aprender a abrazar al niño o la niña interior que todos tienen. “En los ensayos nos preguntaron ‘¿qué pasaría si hoy en día pudieras hablar con tu yo de la infancia? ¿Te sentirías orgulloso de los que vería?’. Esto me dejó en ‘shock’, y es que de alguna manera Matilda es la niña interior de Miss Miel. Cree que tiene que sanar a esta niña, pero suceden las cosas exactamente al revés y eso es algo increíble y poderoso”, celebra.