Su nombre es tan grande como su trayectoria: Gloria María Milagrosa Fajardo García, conocida artísticamente como Gloria Estefan, es una de las estrellas latinas más importantes del mundo y este 1 de septiembre está de plácemes porque cumple 66 años.

Nacida en la Habana, Cuba, en 1957, pero con la caída de Fulgencio Batista, la familia de la cantante tuvo que migrar hacia Estados Unidos y su destino fue Miami, cuna de los exiliados cubanos.

En medio de dos culturas, Gloria aprendió lo mejor de ambas y supo combinarlas a la perfección. Con 18 años conoció a Emilio Estefan, quien tenía un grupo llamado Miami Latin Boys y, tras escuchar el talento de la cubana, no dudó en incorporarla a las filas de su agrupación y cambiaron el nombre al mundialmente conocido Miami Sound Machine.

Dos años después sacaron su primera producción discográfica y siguieron otros álbumes dedicados al público latino; sin embargo, su internacionalización se dio cuando decidieron grabar para el mercado anglosajón.

Fue en 1985 cuando llegó al mercado la producción Primitive love, que incluyó el tema “Conga” con el cual rompieron récords no solo de ventas sino de aceptación. Ahora, no solo los latinos bailaban ritmos caribeños, el mundo entero sucumbió ante el ritmo pegajoso de esta joven banda.

El disco vendió 5 millones de copias, una cifra nada despreciable, pero que pronto sería superada por ella misma cuando decidió seguir su carrera en solitario. Con Cuts both ways vendió cerca de 24 millones de ejemplares y eso solo fue el inicio de los años maravillosos de Gloria Estefan.

Otro de los álbumes más recordados de la cantante es Mi tierra (1993), grabado completamente en español y que contó con el talento de los mejores músicos del momento, incluido el mexicano Chamín Correa.

Le siguieron otros discos como Hold me, thrill me, kiss me, Abriendo puertas, Destiny, Alma caribeña, Unwrapped y más recientemente Brazil305 que incluyeron temas que ocuparon los primeros lugares en las listas Billboard.

Más allá de la opulencia y la fama, su vida está llena de altibajos, en especial cuando casi pierde la vida durante un accidente automovilístico en 1990 mientras viajaba en un camión de gira por Estados Unidos. Gloria es por mucho una de las cantantes latinas más importantes de todos los tiempos y su legado musical ya forma parte de la historia.