Gloria llora por Ana Dalay

Gloria Trevi no contuvo las lágrimas al recordar a Ana Dalay, su hija nacida en 1999 y que falleció misteriosamente días después, la cantante de 57 años estrenó su documental La Trevi sin filtro, donde habló, entre otras cosas, del tortuoso capítulo de la pérdida de su bebé.

Ana Dalay es la primera hija de Gloria Trevi y del productor Sergio Andrade, la niña nació el 10 de octubre de 1999 en Río de Janeiro, Brasil, donde la pareja se encontraba prófuga de la justicia. La bebé falleció aproximadamente a las cuatro semanas de nacida, el 13 de noviembre de 1999, su muerte ocurrió en medio de un contexto complicado con investigaciones por delitos graves contra Gloria y Sergio.

Misterio

Una de las versiones, contada por ella misma, indica que Andrade impidió que Ana Dalay fuera llevada al hospital y ordenó mantener en secreto el fallecimiento. La cantante de “Zapatos viejos” recibió la noticia del fallecimiento cuando la niña ya estaba sin vida, lo que le causó un trauma muy fuerte. Existe un misterio en torno al paradero del cuerpo de Ana Dalay, ya que según versiones se habría enterrado en un lugar improvisado y luego trasladado sin conocimiento de la cantante.

Gloria Trevi ha declarado públicamente sentir un profundo dolor por la pérdida de su hija y la falta de claridad sobre lo ocurrido. Tras lo ocurrido con Ana, la cantante tuvo dos hijos, Ángel Gabriel y Miguel Armando.

Recuerdos

A casi 26 años de la muerte de Ana Dalay, Gloria Trevi la sigue recordando con mucho cariño, durante la presentación de su documental en México, dijo entre lágrimas. “Yo celebré el 10 de octubre, 26 años de que ella está en mi existencia, porque no es que se haya ido y haya desaparecido de mi vida”, expresó.

Para Gloria, la muerte de un hijo no se supera, sin embargo, la pérdida de Ana Dalay le abrió los ojos, así lo dijo ante los medios. “No creo que haya una madre que haya perdido un hijo y te diga que lo superó, no se supera, pero yo sigo adelante porque siento dentro de mí que ella me abrió los ojos y que lo hizo para que yo fuera feliz”, expresó.