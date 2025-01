“Estoy emocionadísima de poder cumplir 57 años (15 de febrero), y de verdad me gusta decir que ya casi tengo 60, antes a las mujeres se les acababa la vida a los 30 años, ahora la vida empieza a los 50, es lo que yo siento y ha sido mi experiencia”, expresó Gloria Trevi, al reunirse con la prensa para anunciar el arranque de sus dos giras y el inicio de su etapa como artista independiente a pocos días de su cumpleaños.

“Estoy muy agradecida con mi disquera (Universal Music), con la gente que trabajé muchísimos años, así que no voy a decir que no los extraño, pero es una decisión que tomé por como son los tiempos, estamos evolucionando en la música y en muchas cosas, fue siguiendo el ejemplo de artistas jóvenes y que son independientes. Así es mucho más fácil hacer una colaboración, porque no tengo que pedir permiso, no hay conflictos”, externó.

La Trevi, como la llaman sus fans, explicó que el paso a la independencia no fue complicado, principalmente porque había terminado el contrato con la disquera en la que estaba y ella les aclaró que no quería negociar, a pesar de que le ofrecían el seguir trabajando juntos; pero sentía que había llegado el momento de ser su propia jefa.

Compositora

Hasta el momento, Gloria tiene más de 300 canciones de su autoría y algunas colaboraciones, pero la cifra sigue subiendo porque la cantante señaló que no ha dejado de escribir, además de que está recuperando los derechos sobre muchas de sus canciones, las cuales ya regrabó en los tres discos que ya hay de My soundtrack.

“Yo sé que uno tiene una nostalgia con el tema original, pero la verdad es que hubo canciones en aquel tiempo que a mí no me gustó cómo estaban grabadas, ya que fue con mucho descuido, con situaciones de desafinación porque no tuve ni siquiera la oportunidad de volverla a grabar, pero es bien bonito poderles dar una versión actual, que a un público joven le guste cómo suena esa música y los que crecieron con esas canciones reconozcan la melodía”, señaló.

También adelantó que en el mes de abril dará a conocer su primer disco como artista independiente. “Lo importante es seguir haciendo música nueva, de repente sale una canción como Cueste lo que cueste y de verdad me encanta cómo la toma la gente. Es impresionante como las cosas en verdad te llegan, te preguntan ¿es difícil hacer un álbum? Para mí no, la inspiración me está llegando así ¡pum! cascadas”, dijo.

Giras

La regiomontana aclaró que este año estará inmersa en dos giras, My Soundtrack y Gloria Trevi. En la primera el set list está integrado por temas que no sonaron en la radio y que pocas veces, o nunca, había cantado en vivo, y que probablemente después de este tour no las vuelva a interpretar, como “Lloran mis muñecas” u “Hoy me iré de casa”; y en la segunda, el repertorio sí incluye todas sus canciones que han sido éxitos.