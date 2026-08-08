Gloria Trevi gana batalla legal

Gloria Trevi obtuvo un fallo a su favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la editorial Penguin Random House, responsable del libro Todo a la luz, por el uso de fotografías de la cantante sin su autorización.

El IMPI ordenó suspender la comercialización de la obra mientras mantenga imágenes de Trevi sin su consentimiento. La publicación, editada bajo el sello Grijalbo y escrita por la activista Karla de la Cuesta, solo podrá volver al mercado si la editorial retira las fotografías cuestionadas o consigue la autorización expresa de la artista.

Además de la suspensión, el instituto impuso a Penguin Random House una multa de aproximadamente 540 mil pesos —equivalente a 5 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)— por la infracción prevista en el artículo 231, fracción II, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor. La resolución advierte que la sanción podría incrementarse si la conducta infractora continuara.

El libro y su origen

Todo a la luz: el caso criminal que México dejó en la oscuridad fue publicado en 2024 por Grijalbo. En sus 256 páginas, De la Cuesta —abogada y activista que se presenta como una de las víctimas del productor musical Sergio Andrade— describe manipulación, tortura, esclavitud y abusos presuntamente cometidos contra más de 40 adolescentes y jóvenes dentro del llamado clan Andrade.

Para la obra, la autora afirma haber tenido acceso al expediente judicial completo del caso, descrito como de casi una tonelada de fojas. El libro aborda el escándalo que involucró a Andrade, a Trevi y a Mary Boquitas, y que derivó en procesos judiciales que concluyeron con la absolución de las dos últimas, confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

El proceso legal: etapas y resoluciones

El litigio arrancó formalmente en 2024, cuando los representantes legales de Trevi solicitaron al IMPI medidas provisionales contra Penguin Random House por el uso de la imagen de la artista en la portada y en la campaña de promoción del libro.

Desde el inicio, la editorial y De la Cuesta sostuvieron que la cantante buscaba censurar la publicación. Trevi, por su parte, sostuvo que su objetivo era defender sus derechos de imagen, sin intención de impedir la libertad de expresión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el amparo promovido por De la Cuesta y Penguin Random House contra esa medida provisional, y determinó que no existió censura previa por parte de la famosa.

El mismo tribunal impuso a la editorial una multa superior a 500 mil pesos por haber continuado distribuyendo el libro a pesar de que la medida provisional ya lo prohibía.