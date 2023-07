Este sábado se realizará en la Ciudad de México la marcha del orgullo LGBT+ y en ese marco la cantante Gloria Trevi se sumará a los festejos con un concierto en el Auditorio Nacional.

La intérprete de “Todos me miran” es una de las figuras que han construido una relación estrecha con la comunidad LGBTQ+ por lo que hoy ya es considerada como un ícono pop para este colectivo, de ahí que eligiera esta fecha para ofrecer uno de sus conciertos, conmemorando esta fecha.

Sin embargo, si no lograste conseguir boletos para verla no te preocupes, porque la plataforma Star Plus transmitirá el concierto en vivo a partir de las 20:00 horas. Como un extra para quienes verán el concierto desde casa, los seguidores de Gloria tendrán acceso a los momentos previos al show con una entrevista exclusiva con Gloria Trevi, a cargo de Mónica Noguera y la participación especial como hosts de Maca Carriedo y Roberto Carlo.