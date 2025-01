Al igual que con los juegos anteriores, God of War III ocurre en una versión alternativa de la antigua Grecia poblada por dioses olímpicos, titanes, héroes y otros personajes de la mitología griega. Los eventos del juego se ubican entre God of War II de 2007 y God of War de 2018. Se desarrolla en varios lugares del Monte Olimpo, incluida la Tumba de Ares, la antigua ciudad de Olimpia, el Camino de Eos, el Laberinto, varias áreas del Palacio de los Dioses, como el Foro y los Jardines de Hera, y el Inframundo y Tártaro.

La Tumba de Ares, que alberga los restos del antiguo Dios de la Guerra, y la ciudad de Olimpia se encuentran a los lados del Monte Olimpo. Un poco más allá de la ciudad está el Camino de Eos, una caverna oculta cerca del pie del Olimpo. El Palacio de los Dioses es el hogar de los atletas olímpicos y cuenta con el Foro (un pequeño coliseo), los Jardines de Hera y las cámaras de Afrodita y Poseidón.

El Laberinto es un gran rompecabezas aéreo construido por el arquitecto Dédalo para encarcelar a Pandora en las Cavernas del Olimpo, hogar de Escopio y su descendencia. El Inframundo, gobernado por Hades y dividido por el río Estigia, es el reino de los muertos. El palacio de Hades contiene los restos de su esposa, Perséfone, a quien Kratos mató en Chains of Olympus.

El inframundo también alberga las estatuas de los tres jueces del inframundo, que sostienen la cadena de equilibrio que conecta el inframundo con el Olimpo. Tartarus es la prisión de los muertos, donde el Titán Crono fue desterrado después de que Kratos recuperara la Caja de Pandora del Templo de Pandora en God of War de 2005.

Jugabilidad

God of War III es un videojuego de acción y aventura con elementos de hack and slash, en tercera persona, para un solo jugador. Al igual que en entregas anteriores, el usuario controla al personaje Kratos desde una perspectiva de cámara fija en juegos de rompecabezas, plataformas y combate basados en combos. Los enemigos son una variedad de criaturas mitológicas griegas, incluidos centauros, harpías, quimeras, cíclopes, sátiros, minotauros, sirenas, cerberos y gorgonas.

El jugador también debe escalar paredes y escaleras, saltar abismos y columpiarse en cuerdas para avanzar en el juego. Los acertijos incluidos varían en dificultad: algunos acertijos solo requieren que los objetos se coloquen en una posición específica, mientras que otros requieren tiempo y precisión, como un acertijo con una mecánica similar a Guitar Hero.

Además de encontrar Ojos de Gorgona y Plumas de Fénix de los juegos anteriores, los Cuernos de Minotauro es un elemento nuevo que se puede encontrar. Donde los ojos y las plumas aumentan los medidores de salud y magia del jugador, los cuernos aumentan el medidor de elementos, lo que permite un mayor uso de armas secundarias, llamadas Objetos.