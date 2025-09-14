Gao nació con el nombre de Tsao Chih-hsiang en Taipéi, el 22 de septiembre de 1984. El padre de Gao es taiwanés de ascendencia shanghainesa, y trabajó como gerente general en Michelin Taiwán; su madre es una malasia de ascendencia china peranakan de George Town que ganó el concurso de belleza Miss Penang en 1970.

El más joven de tres varones, Gao se mudó con sus hermanos a North Vancouver, Columbia Británica , Canadá, donde sus padres criaron a sus hijos durante su infancia. Asistió a la Escuela Primaria Queensbury y a la Escuela Secundaria Argyle , y más tarde estudió en la Universidad de Capilano donde Gao, de 1.93 m (6 pies 4 pulgadas), jugó baloncesto para el equipo de la escuela.

En Canadá vivió hasta los 20 años. Recién volvió a Taiwán en el 2004, año en el que inició su carrera como modelo firmando contrato con la gerencia de Jetstar Entertainment. Gao y sus compañeros modelos masculinos Sphinx Ting , Victor Chen y Lan Chun-tien fueron apodados colectivamente “Fashion F4” y publicaron un libro conjunto en 2009.

Uno de sus mayores logros en esta atmósfera fue ser contactado en el 2011 para participar en las campañas de moda de la marca Louis Vuitton. Un año antes, en el 2010, tuvo su primer roce con Hollywood. Godfrey Gao le dio la voz a Ken, de Toy Story 3, en el idioma chino mandarín. Sin embargo, su papel más importante lo alcanzó cuando interpretó a Magnus Bane en la película Shadowhunters; en la cinta compartió actuó junto a Lily Collins y Lena Headey.

La televisión fue su lugar común en Taiwán. Godfrey participó en 14 series, como The Queen of Sop (2012) y el drama televisivo Remembering Lichuan (2016). En el 2020 se había proyectado su participación en la serie We are all alone, pero su prematura muerte interrumpió el rodaje.

El actor taiwanés era muy activo en redes sociales como Instagram, donde publicaba fotografías de los diversos eventos a los que asistía.

Godfrey Gao era aficionado al arte, al deporte y sentía una gran devoción por su mascota, un cachorro de pelo blanco con el que se le observa en varias publicaciones. Gao contaba con más de quinientos mil seguidores.

Fallecimiento

El 27 de noviembre de 2019, alrededor de la 1:45 a.m., hora estándar de China, Gao se desplomó en Ningbo mientras filmaba Chase me, un reality deportivo transmitido por Zhejiang Television. Fue llevado a un hospital, donde, tras intentos de reanimación durante casi tres horas, fue declarado muerto. El deceso de Gao fue confirmado mediante un comunicado en la red social Sina Weibo por su agencia Jetstar Entertainment. Se dijo que sufría de gripe un día antes de la filmación y había trabajado casi sin parar durante 17:00 horas antes de desmayarse.

El cuerpo de Gao fue trasladado a una funeraria en Ningbo el 28 de noviembre de 2019, y regresó a Taiwán el 2 de diciembre de 2019. El funeral, una ceremonia budista a petición de la madre de Gao, se llevó a cabo en Taiwán el 15 de diciembre de 2019. Sus restos están enterrados en Chin Pao San.