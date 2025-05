Godzilla X Kong arribará en 2027

La épica batalla entre titanes continuará en 2027. Warner Bros. y Legendary Pictures anunciaron que la secuela de Godzilla X Kong: The New Empire llevará por título Godzilla X Kong: Supernova, y que ya comenzó oficialmente su producción. Su estreno está previsto para el 26 de marzo de 2027.

Junto con el anuncio, se lanzó un breve teaser que ofrece algunos detalles misteriosos pero emocionantes para los seguidores del Monsterverse. El video muestra una oficina de Monarch, la organización ficticia que rastrea a los llamados Titanes, esas criaturas gigantes que amenazan a la humanidad. En una computadora aparece un número telefónico real, el (240) MON-ARCH (240-666-2724), al que los fans pueden llamar para escuchar un mensaje automatizado.

Godzilla X Kong: Supernova será la sexta película del Monsterverse, una franquicia que ha ganado una base sólida de fans y éxito en taquilla desde el estreno de Godzilla en 2014. En esta nueva entrega, Dan Stevens regresa como Trapper, mientras que se suman al elenco Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey y Sam Neill.

Aunque el teaser no revela la trama principal, sí deja algunas pistas interesantes: una llamada entrante desde Sedona, Arizona, lugar que los fans recordarán como el sitio donde fue despertado el monstruo Scylla en Godzilla: King of the Monsters.

Además, en el escritorio del video aparecen objetos que delatan el tono lúdico de la saga, como una figura bobblehead de Godzilla y una taza que dice “Keep Kong and Carry On”. El Monsterverse continúa expandiéndose, y Supernova promete llevar el caos, y la emoción, a nuevos niveles.