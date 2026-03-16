Gómez Aranda destaca obra de Sabines

El coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos del gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, afirmó que el poeta Jaime Sabines se convirtió en uno de los escritores más importantes en lengua castellana del siglo pasado y el presente.

Añadió que hablar del Poeta Mayor es hablar de una poesía que no se esconde. “Su obra nos mira de frente con palabras sencillas y profundas a la vez, como si nos hablara al oído de aquello que todos sentimos, pero que no siempre sabemos decir”, expresó en la presentación del libro Sabines en mí, de Rosa Ana Armendáriz.

Asimismo, destacó que sus temas fueron variados. “Escribió sobre el amor, la muerte, la soledad y la esperanza, sin adornos y con una honestidad que sigue conmoviendo a los lectores de todas generaciones. Su poesía no busca ser perfecta sino verdadera. En ella encontramos al ser humano vulnerable, apasionado y contradictorio, por eso nos reconocemos en sus versos. Sabines nos enseñó que la poesía puede ser cotidiana, intensa y cercana y que cuando nace del corazón tiene la fuerza de quedarse para siempre”, expuso.

Conmemoración

Puntualizó que este 2026, en muchos lugares de México se celebra la vida y la obra del autor de “Los amorosos”. “El 25 de marzo se cumple un siglo del nacimiento de uno de los exponentes más importantes del verso mexicano del siglo XX. Esas conmemoraciones incluyen homenajes, actividades culturales y nuevas emisiones de su obra, como un libro inédito que tendrá 70 poemas escritos entre 1965 y 1968; mientras que la Lotería Nacional imprimirá un billete alusivo. Instituciones como Bellas Artes, la UNAM y la Cámara de Diputados en la ciudad de México también se sumaran a dichos festejos”, detalló.

Además, en Chiapas —el estado natal del escritor— se ha declarado el 2026 como el Año de Jaime Sabines, por iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez, y habrá actividades culturales, exposiciones y lecturas en su honor, que comenzarán esta semana. “No podía hacerse menos. Sabines perteneció a una generación de gigantes de las letras chiapanecas y mexicanas”, reconoció Gómez Aranda.

Por acuerdo del gobernador, agregó, escucharon a Óscar Oliva. “Al poeta chiapaneco le preguntamos cuál era la mejor manera de recordar, conmemorar y elogiar el legado de Jaime Sabines, y él nos dijo sin titubeos que arregláramos el centro cultural Jaime Sabines, ya que es una obra importante, hecha por un arquitecto trascendente, por lo que es una pena el deterioro que ha sufrido en los últimos años”, refirió.

En se sentido, informó que en breve comenzarán los trabajos de rehabilitación, por lo que ya se ha designado un presupuesto para rescatar el edificio que lleva el nombre de uno de los más grandes poetas del siglo pasado.