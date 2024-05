“Gomita” deja plantada a televisora

Aracely Ordaz, conocida como “Gomita”, reveló que regresará a Televisa para aparecer en un programa, a pesar de tener confirmada su participación en Imagen Televisión, donde sería parte de un nuevo show.

“Gomita” fue vista saliendo de las instalaciones de Televisa. Ella adelantó estar contenta. “Hay un proyecto muy bueno, pero no puedo decir nada, me esperé muchísimo. Rechacé muchos proyectos por este”, expuso, aunque no reveló de qué se trata.

Antes, no asistió a las grabaciones de los promocionales del nuevo programa de Imagen Televisión, Imparables, donde sería unas de las conductoras, junto a Laura Bozzo, Manelyk, Aleida Núñez y Silvia Olmedo.

Pese a que la exconductora de Sabadazo fue avisada una semana antes sobre la sesión de fotos, finalmente no llegó al llamado, y aunque se desconocía la razón, parece que esta ya salió a la luz. “Ahora estoy enfocada al proyecto en Televisa donde en realidad se me dará una gran oportunidad de trabajo... Debo aprovecharla”, dijo.

En entrevista con Edén Dorantes, reveló que será parte de La casa de los famosos.