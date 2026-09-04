“Gomita” padece serias secuelas

Aracely Ordaz, “Gomita”, sufre las consecuencias de sus cirugías y esta vez mostró cómo padeció una crisis de salud previo a la presentación de una de las funciones de su circo.

Por medio de sus redes sociales, grabó un video donde se muestra acompañada de su madre, quien ante la desesperación de ver a su hija en mal estado optó por darle un masaje en el abdomen para calmar el dolor que la celebridad tenía en el intestino. Y es que este ataque le dio horas antes de salir al escenario. “Hoy se me volvió a complicar un poco mi intestino. Ya es casi la hora de dar la función, faltan dos horas. Me está doliendo mucho, mucho, mucho. Y mamá ya me está sobando. Pero me duele mucho. Está muy inflamado otra vez”, expresó con dolor la comediante a sus fans.

Ante la difícil situación que presentó la también personalidad de las redes sociales, hubo quienes criticaron que saliera a dar show en ese estado, y hay quienes la apoyaron. “¡Necesitas urgentemente descansar y cuidar tu salud! Mínimo un año, aléjate de todo, a menos que no tengas los medios para dejar de trabajar, pues unos tres meses”, le recomendaron.

Aracely atravesó una serie de complicaciones intestinales como consecuencia de un bypass gástrico, por lo que los episodios de inflamación son recurrentes.