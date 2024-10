La influencer Gomita comenzó a realizar sus actividades cotidianas, luego de su paso por el reality La casa de los famosos México, donde fue la sexta eliminada.

Llamó la atención que Araceli Ordaz, su nombre real, regresó “a la paca”, cuando la famosa reveló que quien quisiera andar con ella, tendría que ganar unos 500 mil pesos mensuales. “Ya que no gané, pos me regresé a mis raíces, al tianguis mana!”, se podía leer en la historia compartida por Gomita, en la que aparecía frente a un puesto de verduras. “Hermanas, me vine al tianguis a comprar mi verdurona y pues de una vez le voy a entrar a la paca”, mencionó.

Si bien, en su estancia en el reality, Araceli y algunos de sus compañeros no hicieron buena fama, poco a poco la expayasita se está ganando el cariño de la gente. La influencer aseguró que su recorrido por la plaza sobre ruedas fue para “pensar cosas”.