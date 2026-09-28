González de León: “un hombre renacentista”

“Era como un hombre renacentista”, así es como Juan Ramón de la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), recuerda al arquitecto Teodoro González de León, quien fue homenajeado a propósito de su centenario de nacimiento y de su décimo aniversario luctuoso.

El homenaje tuvo lugar en una de las creaciones del arquitecto, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), que abrió sus puertas en noviembre de 2008, pero que se gestó en una serie de conversaciones que el entonces rector y otros funcionarios de la Universidad, como Gerardo Estrada, sostuvieron con González de León, contaron De la Fuente y el arquitecto Felipe Leal en el homenaje moderado por la directora del museo, Tatiana Cuevas.

Tras 18 años, De la Fuente está satisfecho porque el recinto ha cumplido con las expectativas bajo las que se ideó. “Tenía que ser un museo, en primer lugar, para la comunidad universitaria, que la componemos fundamentalmente las y los estudiantes, las y los profesores, los trabajadores. Teodoro tenía la convicción de que, por un lado, debía ser un proyecto muy universitario y, por otro lado, muy universal. No era fácil conjugar las dos visiones, pero yo creo que lo logra de manera excelente”, comentó el también exsecretario de Relaciones Exteriores, en entrevista.

Anécdotas

Durante el homenaje se recordó cómo fue la participación del arquitecto también autor de Reforma 222 y Torres Arcos Bosques, a quien se eligió para este proyecto “como un acto de justicia” a fin de reconocer su trayectoria, pero además “por ser un conocedor de museos y arte contemporáneo”, indicó Leal.

En la mesa se evocaron las controversias que rodearon la construcción del proyecto, principalmente por no combinar con el resto de los edificios del Centro Cultural Universitario, pero a su vez se recordó cómo Teodoro González de León estaba tan comprometido con el proyecto que visitaba la obra cada tercer día y no le dio miedo deshacer avances con tal de que quedara como lo imaginaba. “Me pareció de una gran responsabilidad intelectual”, señaló Estrada, presente en el público.

Y fue imposible olvidar el trabajo que costó recaudar los fondos para el edificio hoy ícono de la Universidad. “Cada vez salía con un saldo mayor”, bromeó De la Fuente.

Sin embargo, el exrector indicó que la construcción del MUAC fue una inversión que hasta la fecha rinde frutos:

“Los grandes proyectos en México, y en muchas otras partes del mundo, acaban siendo realmente proyectos que cuestan menos de lo que hubiesen costado si no los hacemos. Creo que la cultura en México y la cultura universitaria hoy en día están mucho mejor con el MUAC que sin él. Sí, fue complicado porque nunca hay suficientes recursos, pero también uno debe de pensar en los proyectos que van a trascender”.

Juan Ramón de la Fuente recordó que el arquitecto le obsequió una escultura, cuya técnica le hizo creer que Teodoro González de León habría podido tener más éxito como escultor. “Fue en primer lugar un gran universitario, un hombre con una cultura vastísima, era fantástico platicar con él. Creo que su nombre debe inscribirse entre los grandes de la arquitectura mexicana. Hicimos una buena amistad y yo creo que es una de esas personalidades que cuando se van, dejan un vacío, pero también dejan una gran obra”, concluyó.