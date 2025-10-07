Good Boy se estrena el 23 octubre

Good Boy ha generado gran expectativa en redes sociales desde su anuncio. Su tráiler suma casi 5 millones de reproducciones y la cinta promete darle un nuevo aire al género de terror, gracias a su atmósfera oscura y a un protagonista muy peculiar: un perro.

Las principales cadenas de cine en México confirmaron que Good Boy se estrenará el próximo 23 de octubre.

Junto al anuncio se reveló un nuevo póster promocional donde aparece el protagonista, Indy, mientras una mano putrefacta y con uñas negras lo acecha desde arriba, como si intentara acariciarlo.

El eslogan de la película será “Confía en su instinto”, haciendo alusión al comportamiento de los caninos y a cómo Indy deberá guiarse por sus sentidos para proteger a su dueño del mal que amenaza su hogar. La película fue escrita y dirigida por Ben Leonberg y se presenta como una producción de bajo presupuesto que ha sorprendido por su originalidad.

La historia sigue a Todd, un hombre que se muda a una casa en el bosque junto a su perro Indy. Pronto, fuerzas oscuras comienzan a manifestarse en la nueva vivienda y el leal canino tendrá que enfrentarse a estas entidades sobrenaturales para proteger a su dueño.

El perro actor que da vida a Indy recibió el premio “Howl of Fame” en el festival SXSW 2025 por su destacada interpretación, lo que ha aumentado aún más las expectativas de los fans. En redes sociales, los usuarios no han tardado en comparar Good Boy con la icónica caricatura Coraje, el perro cobarde, debido a la combinación entre ternura, misterio y terror que transmite el protagonista.