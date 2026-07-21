Good of War busca protagonista

La productora Prime Video enfrentó sus primeros grandes problemas con la adaptación del videojuego God of War al formato de serie live action, ya que tomó la drástica decisión de cambiar a su protagonista Ryan Hurst.

Una lesión es el motivo por el que decidieron sustituirá al actor que iba a interpretar a Kratos para evitar un enorme retraso en el rodaje, aunque la medida ya dio de qué hablar.

Ryan Hurst, conocido por series como Sons of Anarchy, había sido el elegido para ponerse en la piel del Fantasma de Esparta. La elección había convencido a buena parte de los aficionados gracias a su imponente físico.

De hecho, muchos fieles jugadores terminaron aceptando un casting que inicialmente despertó algunas dudas, algo bastante habitual cuando se adapta un videojuego tan esperado. Ahora todo ese trabajo se vino abajo de golpe.

Sin candidatos

Por ahora no existe ningún nombre sobre la mesa para reemplazarlo, pero la búsqueda del nuevo Kratos comenzará de inmediato.